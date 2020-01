Files op A12 bij Duiven richting Duitsland en A73 richting noorden

Update Doden brand Duiven waarschijn­lijk een man en twee vrouwen; agenten bewaken woning

17:21 DUIVEN - Bij een brand in een woning aan de Roodwilligenstraat in Duiven zijn vrijdagmorgen drie personen overleden. Agenten bewaken vannacht de woning om ‘sporen te beveiligen’, laat de politie weten in op Twitter. Zaterdag vervolgt de recherche het onderzoek naar de brand.