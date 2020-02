Flashmobs van protesterende boeren langs de snelwegen in Oost-Nederland

video Erehaag van Amerikaan­se busjes voor overleden Duivens gezin: ‘Waarom hebben we niks gemerkt?’

31 januari DOETINCHEM - Enkele uren voor de afscheidsceremonie van het vorige week omgekomen gezin uit Duiven, hebben zich zo’n dertig leden van The New Old Vanners en de andere clubs van Amerikaanse busjes gemeld in Doetinchem. De eigenaren van de Chevrolet Vans komen Jan, Lenie en Leja op stadion De Vijverberg de laatste eer bewijzen. Het drietal kwam om bij een familiedrama.