Fotorondjes in het wegdek verhalen van de geschiedenis van de Duivense Rijksweg

De foto's moeten de herinrichting van de Rijksweg luister bijzetten. De weg is deels versmald en van klinkers voorzien, bovendien liggen er verkeersdrempels. Zo wordt het autoverkeer geweerd en is de weg, als het goed is, veranderd van een snelle doorgaande route door het dorp in de aloude dorpsstraat die hij vroeger was. Of het project zijn doel heeft bereikt, moet later blijken uit een evaluatie.