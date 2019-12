‘Foute’ truckers vaak vrijuit: gemeente Duiven machteloos bij aanpak buitenlandse parkeerovertreders

Groesse­naar moet de cel in voor ‘insmeren’ stiefdoch­ter­tje

2 december GROESSEN/ ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft maandag een 34-jarige stiefvader uit Groessen veroordeeld tot 20 maanden cel (waarvan 10 voorwaardelijk) wegens het seksueel misbruiken van zijn stiefdochtertje, dat toen tussen de 6 en 8 jaar was. Die straf had de officier van justitie twee weken eerder ook geëist.