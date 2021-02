Freddy is net op tv getrouwd met zijn Sylvia, dan krijgt zij kanker: ‘Het ging door merg en been’

update 1,2 miljoen mensen zien onverwach­te wendingen in laatste MAFS: wie zijn nog samen?

9:06 Traditiegetrouw wordt in de laatste aflevering van Married at First Sight de balans opgemaakt. Blijven de zes stellen, die elkaar voor het altaar voor het eerst zagen, getrouwd, of vragen ze een flitsscheiding aan? Ruim 1,2 miljoen kijkers zagen gisteravond dat er voor twee stellen hoop gloort aan de liefdeshorizon.