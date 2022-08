Geen dagje strand voor Duivenaar, maar een paar weken brommen

De politie besloot de man dinsdag een bezoek te brengen in verband met de twintig dagen taakstraf die hij nog moest voldoen en een boete voor rijden zonder rijbewijs. Omdat hij die taakstraf niet heeft volbracht en de boete niet heeft betaald, moet hij in plaats daarvan 27 dagen brommen.



De agenten zagen bij aankomst bij de woning dat hij net in de auto stapte bij zijn vriendin om een dagje aan het strand door te brengen. In plaats daarvan werd het een ritje naar het politiebureau in Arnhem, waarna hij twintig dagen in het Huis van Bewaring mag logeren.



Omdat zijn vriendin de boete voor het rijden zonder rijbewijs betaalde hoeft hij zeven dagen niet in de gevangenis door te brengen. ‘Zo duurt zijn vakantie bij ons in ieder geval ietsje korter’, schrijft de politie Duiven op Facebook.