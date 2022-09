Geen illegale zaken gevonden bij controle garageboxen in Duiven en Westervoort

De controles waren medio augustus en zijn gedaan omdat elders in het land garageboxen soms gebruikt worden voor criminele activiteiten.



Zo worden er drugs, wapens of gevaarlijke stoffen in opgeslagen, komen criminelen er bij elkaar of wordt er illegale prostitutie bedreven. Zo werd een dag ná de Duivense en Westervoortse controles in Breda in een garagebox 3.000 liter lachgas aangetroffen.

De controles waren alleen in garageboxen die los stonden van een woning

De controles zijn tevoren niet aangekondigd en vonden alleen plaats in garageboxen die los staan van een woning. In een garage of schuurtje bij een woning is een controle alleen mogelijk als er een concrete aanwijzing is voor een misstand. Die was er in dit geval niet.

In Duiven zijn acht garageboxen gecontroleerd, in Westervoort ook acht.

Op het moment van de controle is de eigenaar gebeld met het verzoek de garagebox te openen. Kon hij of zijn niet bereikt worden, dan werd de deur opengebroken (en het slot later vervangen). De politie was bij de controle aanwezig.