Gekte op de woningmarkt: doodgewoon huurhuis in Duiven trekt 800 gegadigden

De huurprijs: 607,46 euro per maand. In tegenstelling tot de meeste huizen, waar een wachtlijst geldt, wordt de woning via loting verdeeld. Hoe lang iemand ingeschreven staat bij Entree is niet van belang. Dat leidt volgens Boelhouwer mede tot de populariteit.



,,Loting maakt het aantrekkelijk. Geen wachtlijsten en zo kans op het huis. Ook is de huur onder de grens om huursubsidie te krijgen. Dat scheelt: er zijn al zo weinig betaalbare huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. En wat je dan krijgt, is normaal een appartementje. Dit is een stap hoger.”



Ook Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster, noemt loting deels als verklaring. Volgens hem neemt de animo voor huren toe, omdat kopen duurder is geworden. ,,Mensen blijven langer huren en er is een tekort aan sociale huurwoningen. Als je als huurder dan zo'n woning ziet, is dat een diamantje. Zo'n soort woning heb je niet snel voor zo'n huurprijs.”