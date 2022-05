Gemor in Duiven om tonnen wachtgeld voor oud-burgemeester: ‘Hij heeft ervaring genoeg’

Vier weken wachten op een rijbewijs­af­spraak: ‘Komt door de krant’, zeggen gemeenten

WESTERVOORT - Wie in de gemeenten Westervoort of Duiven een (nieuw) rijbewijs of paspoort wil aanvragen, kan pas halverwege juni terecht op het gemeentehuis. ,,Dat is het gevolg van een krantenartikel", stellen beide gemeenten.

20 mei