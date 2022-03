Gewonde door steekpartij bij station Duiven

Mondkapjes blijven verplicht in ziekenhui­zen en verpleeg­hui­zen: ‘We werken met kwetsbare ouderen’

ZEVENAAR/ DOETINCHEM - De mondkapjes mogen eind deze week bijna overal af, maar niet in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Hier blijven ze verplicht zolang het coronavirus rondwaart. ,,We hebben te maken met kwetsbare mensen die we moeten beschermen.”

23 februari