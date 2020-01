Gezinsdoding in Duiven: slachtoffers kwamen al om voor de brand

Klasgeno­ten van bij brand omgekomen Leja opgevangen op school: ‘Verdrietig en schrijnend’

12:36 DUIVEN/ APELDOORN - Studenten en medewerkers van Hogeschool Saxion zijn aangeslagen door het vermoedelijke overlijden van studente Leja en haar ouders bij een woningbrand afgelopen vrijdag in Duiven. ,,We wachten nog op een bevestiging van de politie”, aldus een woordvoerster van de school, ,,maar het ziet het wel naar uit dat ze is overleden. Dat is erg verdrietig en schrijnend.”