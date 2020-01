Gezinsdrama Duiven: honderden mensen nemen afscheid van Jan, Lenie en Leja in De Vijverberg

DOETINCHEM/ DUIVEN - Jan Wilmink en Lenie en Leja Dul, de hoofdpersonen van het gezinsdrama van vorige week in Duiven , werden vrijdagavond op grootse wijze herdacht in stadion De Vijverberg in Doetinchem. Naar verluidt zijn er honderden mensen afgekomen op de afscheidsceremonie.

Tussen 19.00 uur en 21.00 uur was er gelegenheid om in het stadion van De Graafschap afscheid te nemen van het Duivense gezin. Aanwezigen konden de nabestaanden ook schriftelijk condoleren. De uitvaart wordt in besloten kring gehouden.

Mensen liepen het stadion in om daar in stilte een rondje rond de kisten te lopen. Daarna kwamen ze weer naar buiten. Sommigen waren emotioneel, anderen stapten uiterlijk onbewogen weer in de auto.

Familiedrama

In een vrijstaande woning aan de Roodwilligenstraat in Duiven werden bij een brand de levenloze lichamen aangetroffen van Jan (64), Lenie (58) en hun dochter Leja (20). De politie gaf maandagmiddag na intensief onderzoek aan dat het een gezinsdoding betrof. Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld, is onduidelijk. Over een motief is niets bekend.

Achtergrond

Jan Wilmink (geboren in Hengelo Ov.) en Lenie Dul (geboren in Wijhe) kochten in 2015 het huis in het buitengebied van Duiven. Daarvoor woonden ze elders in het dorp. Lenie werkte bij de Dienst Justitiële Inrichtingen in Arnhem, waar de twee elkaar volgens kennissen ook hebben leren kennen. Jan deed regelmatig klusjes bij Weijers Party- en Attractieverhuur en was vaak druk met de verbouw van het huis. Het stel ging verder veel met de caravan weg en was actief in de schietsport.

Leja studeerde Tourism Management aan Hogeschool Saxion. Daarvoor behaalde ze haar vmbo-diploma op het Liemers College in Zevenaar. Afgelopen week zou Leja aan de slag gaan bij de nieuwe vestiging van Hornbach in Duiven.