Goedkope huurwoningen in nieuwe Duivense wijk Plakse Weide worden vooral appartementen

Bewoners stappen definitief naar Raad van State om windturbi­nes Angeren: ‘Ze helpen de natuur om zeep’

ANGEREN/LOO - Omwonenden gaan definitief in beroep tegen het besluit van de gemeente Lingewaard om bij de steenfabriek Caprice, tussen Angeren en Doornenburg, twee megawindturbines te plaatsen. De Raad van State moet nu oordelen of de komst van de twee windmolens, met tiphoogtes van zo’n 240 meter, rechtmatig is.

11 november