Gordon wil niet drukken: Timo (25) strandt na auditieronde in zoektocht naar nieuw K3-lid

's-Heerenber­ge­naar Dijkman krijgt allereer­ste Liemers Compliment

8 september ’S-HEERENBERG/ GROESSEN - Roel Dijkman heeft dinsdagavond het allereerste Liemerse Compliment ontvangen. De nieuwe ondernemersprijs in de regio is een initiatief van de Liemerse Uitdaging, die drie keer per jaar maatschappelijk betrokken bedrijven of ondernemers in het zonnetje wil zetten.