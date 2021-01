Groepachters in spanning over Cito-toets na thuisonderwijs: ‘Waar is het schooladvies straks op gebaseerd?’

Twan (11) uit Duiven wil dolgraag naar de havo. Want alleen dan kan hij naar het technasium, een middelbare school met de focus op technologie.



Of hij na wekenlang thuisonderwijs opgewassen is tegen de Cito-toets, is nog maar de vraag. ,,Hij kan niet even snel een vraag stellen aan de juf”, zegt moeder Chantal den Boef. ,,Hij knokt er keihard voor, maar dit is toch een hele andere situatie.”