Groet of feliciteer je geliefde op een reclamemast naast de A12

Warme Kamer in Duiven voor wie thuis graag de verwarming uitzet

DUIVEN - Wie vanwege de kosten de verwarming graag uitzet, kan vanaf zaterdag in Duiven terecht in de Warme Kamer van de KerkvoorNu aan de Rijksweg. Een behaaglijke plek waar iedereen terecht kan voor een kop koffie, een gesprek of om te studeren of te werken.

26 november