Grootste kerstshow van Europa bij Intratuin in Duiven bomvol; hoezo 1,5 meter afstand?

Uit eten met Kerstmis is immens populair, maar kan dat straks nog wel?

GIESBEEK/ DUIVEN - De kerstmenu’s zijn overal al lang gemaakt en er is nog amper een tafeltje te reserveren. Het enige wat een volle tent met Kerstmis nog kan tegenhouden, is een kabinetsbesluit. Snelle duidelijkheid is daarom meer dan gewenst. ,,Onze remweg is heel lang.”

25 november