Grote brand verwoest loods met caravans bij Duiven, vermoedelijk asbest vrijgekomen

Op zoek naar een betaalbare woning in Duiven? ‘Heb geduld, over 1,5 jaar ziet de markt er heel anders uit’

3 september DUIVEN - Het is over een paar jaar makkelijker om in de gemeente Duiven een woning te huren of te kopen. Dat belooft wethouder Johannes Goossen. ,,Er komen veel betaalbare woningen op de markt.”