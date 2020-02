Grote politiemacht naar Duiven na ‘dreigen met vuurwapen’ in Zevenaar

Waarom nepbiljet­ten nog altijd in omloop zijn: ‘Vervalsers leren nieuwe technieken’

7 februari DIEREN/ DRUTEN - Ondanks de moderne middelen om vals geld op te sporen, worden in Nederland nog enkele tienduizenden nepbiljetten per jaar ontdekt. Zoals in Doesburg en op een school in Druten. Hoe kan dat? ,,Ook de vervalsers leren nieuwe technieken aan.’’