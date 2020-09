Hakima verloor in korte tijd beide ouders en kon niet bij hun uitvaarten zijn: ‘We hebben geen leven gehad het laatste half jaar’

Koolhof grijpt met dubbelpart­ner Mektic net naast halve finale in New York

26 augustus NEW YORK- Wesley Koolhof heeft de halve finale in New York niet gehaald. Bij de laatste acht van de in de Amerikaanse metropool gespeelde masters van Cincinnati verloor de Duivense tennisser met zijn Kroatische partner Nikola Mektic van de Spanjaard Pablo Carreno Busta en Alex de Minaur uit Australië: 5-7, 7-6 (6), 7-10.