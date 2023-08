Hans van Hengel (80) werd omver geduwd vanwege een tikje op een auto: ‘Ons leven staat op zijn kop’

Vlooien­markt Lingezegen blijft trekker van formaat: ‘Ze vinden die analoge camera’s helemaal te gek’

Zo gigantisch druk als de vorige editie is het dit keer niet, maar de vlooienmarkt in Park Lingezegen in Elst heeft op de laatste zondag van juli opnieuw de aantrekkingskracht van een magneet. Duizenden mensen komen erop af. Armbanden van Nespresso-cups doen het goed.