Hennepkwekerij met 2.100 planten ontdekt op bedrijventerrein in Duiven

Snel internet in Zevenaars en Duivens buitenge­bied: meerdere partijen in de race

6:48 ZEVENAAR/DUIVEN - Voor de aanleg van snel internet in het buitengebied van Zevenaar zijn twee partijen in de race. Het staat volgens wethouder Hans Winters nog niet vast dat Glasvezel Buitenaf gaat zorgen voor snel internet in het Zevenaarse buitengebied. Ook in Duiven staat er nog niets vast.