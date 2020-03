Hennepkwekerij ontmanteld in Duiven

Liemerse burgemees­ters roepen op tot saamhorig­heid: ‘Help elkaar’

7:34 ZEVENAAR/ DIDAM - Help elkaar, zorg voor elkaar in deze crisis. Die oproep doen de Liemerse burgemeesters aan hun inwoners. Inmiddels is ook de facebookpagina Coronahulp Zevenaar, Duiven en Westervoort in de lucht.