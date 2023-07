Herbestemming van Liemerse kerken wordt moeilijker: verkoop voor 1 euro is van de baan

Wegwerk­zaam­he­den maken Arnhem moeilijk bereikbaar: 'We raken verstopt’

De zorgen over de bereikbaarheid van Arnhem nemen toe. Deze zomer staan op diverse belangrijke doorgaande wegen in en om de stad werkzaamheden gepland. ‘We raken verstopt’, concludeert de lokale VVD-fractie, die in de gemeenteraad aandacht vraagt voor de verkeerssituatie. Ook ondernemers zijn bezorgd, maar daar laten ze het niet bij.