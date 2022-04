Het gaat langzaam op de A12: file in beide richtingen

Groessen heeft de primeur met aardappel­oogst: ‘Het eerste kratje wordt geveild voor Giro 555'

GROESSEN - ,,Naar mijn weten is het eerste kistje aardappelen nog nooit uit Gelderland gekomen.” Ferdinand Eeuwes, eigenaar van tuindersbedrijf De Groene Schuur in Groessen is daarom zeer trots op de piepers die hij op 1 april uit de grond kon halen in zijn kassen.

1 april