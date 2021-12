Het mag gezegd worden: het boosteren loopt nu als een tierelier, zo’n 200.000 prikken per week in regio

Dat blijkt uit een inventarisatie van De Gelderlander. Waar de GGD Noord- en Oost-Gelderland twee weken geleden 31.911 boosterprikken zette op de Veluwe en in de Achterhoek, ging het afgelopen week al om meer dan het dubbele: 74.628.



In de GGD-regio Gelderland-Midden steeg het aantal vaccinaties in hetzelfde tijdsbestek van 28.500 naar 50.950. De opening van een XL-locatie in Duiven speelde daar een belangrijke rol bij.



Alles opgeteld hebben nu ongeveer 3 miljoen Nederlanders een boosterprik gekregen. De versnelling van de grote vaccinatieklus doet de GGD’s in het midden en zuiden van Gelderland erop vertrouwen dat alle volwassenen, die willen en kunnen, vóór half januari een booster hebben gehad.



De GGD Noord- en Oost-Gelderland verwacht dat iedereen rond 7 januari een afspraak moeten kunnen hebben gemaakt. Om dat te bewerkstelligen, zijn vrijwel alle locaties in die regio inmiddels zeven dagen per week tussen 06.30 en 22.00 uur open, zegt een woordvoerder. In Apeldoorn is dinsdag een extra prikpost geopend en binnenkort moet er nog één volgen aan de Havenstraat in Doetinchem. Voor die laatste plek zoekt de GGD alleen nog personeel.