Hockeyclub treurt na ingestorte opblaashal door Eunice: ‘Schade is zeker 250.000 euro’

Code geel LIVE | Einde weerwaar­schu­win­gen voor zware wind in hele land, Schiphol schrapt meer dan 200 vluchten

In delen van het land komen na zes dagen van storm geen zware windstoten meer voor. Het KNMI heeft daarom voor een deel van Nederland de zogenoemde code geel beëindigd. Voor Groningen, Drenthe, Overijssel, Maastricht en het Waddengebied geldt nu geen waarschuwing meer. In de rest van het land is code geel nog wel van kracht.Volg alle ontwikkelingen over de storm in ons liveblog.

16:48