Hoe één gesloten rijstrook voor A12-ellende kan zorgen

Volkswagen Polo: populair onder autorij­ders, zéér gewild bij het dievengil­de

15 januari DUIVEN - En wéér is er een Volkswagen Polo gestolen in Duiven. Het is al de negende wagen van dit merk en type dat sinds eind december is ontvreemd in de Liemerse plaats. Waarom is dit voertuig zo populair onder autodieven en wat kun je doen als je zelf een Polo hebt?