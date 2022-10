Homogenezing blijft mogelijk in Duiven; voortrekkersrol gaat aan gemeente voorbij

Verbod op vissen op zondag hield ook geen stand

Voor de zomer al had Walraven voorgesteld het verbod op te nemen in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Maar daar is hij op teruggekomen omdat burgemeester Huub Hieltjes hem erop heeft gewezen dat zo'n verbod voor de rechter geen stand zal houden. In de APV mogen immers geen regels worden opgenomen die de ‘louter particuliere sfeer’ betreffen. Daarom is in de gemeente Wilnis een uit 1922 daterend verbod om op zondag te vissen voor de rechter gesneuveld.