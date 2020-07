Hoogbejaarde man overvallen in zijn huis in Duiven

Opgefrist Theepavil­joen in Duiven is ‘allersak­ker­de­ju­s­ig mooi geworden’

5 juli DUIVEN - Het verbouwde en opnieuw ingerichte Theepaviljoen in het Horsterpark in Duiven is zondag heropend. Het paviljoen is 50 vierkante meter groter dan eerst en heeft een totale metamorfose ondergaan met nieuwe meubels en lampen en een personeelsruimte. De mensen die hier werken zijn vooral cliënten met een verstandelijke beperking, zij zijn hier aan de slag via ZoZijn.