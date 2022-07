Hotelkamers voor nareizende asielzoekers in Zevenaar en Duiven om druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlagen

Die noodopvang moet de druk het het aanmeldcentrum in Ter Apel verlagen.



In het aanmeldcentrum in het Groningse dorp is het al tijden enorm druk. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Zevenaar bood afgelopen winter al hulp door het proces omtrent de zogenoemde nareizigers over te nemen.



In eerste instantie was dit tijdelijk, maar in april bleek het IND-loket in Zevenaar een permanente oplossing om familie op te vangen van asielzoekers mét een geschikte woonruimte. Nareizigers zonder woonruimte moesten alsnog naar Ter Apel, aangezien in Zevenaar geen mogelijkheid was tot overnachten.



Door de extra opvang is dit probleem tijdelijk getackeld.