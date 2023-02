Huub Hieltjes hangt niet aan de kroonluchter, maar voelt zich als burgemeester van het gemoedelijke Duiven heel senang

Met Eric Viscaal Viscaal wilde ‘td’ worden bij De Graafschap, maar werd geblok­keerd • ‘Logisch dat spelers NEC niet bijtekenen’

Publiekslieveling van weleer Eric Viscaal wilde niet lang geleden graag technisch directeur worden bij De Graafschap. Hij was ook in gesprek, maar uiteindelijk is dat afgeketst. ‘Dan had er toch iets heel anders binnen de lijnen gestaan dan nu’, zegt hij. Volgens Viscaal wordt er een hoop geblokkeerd door mensen die ‘elkaar behoorlijk beschermen.’