‘Ik heb niet het idee dat ik hier verontreinigde lucht inadem’

DUIVEN - Direct uitzicht op de overburen? Dat levert gewild of ongewild een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Taco Walaardt Sacré (69) is voorzitter van hondensportvereniging De Liemers, tegenover de AVR in Duiven.