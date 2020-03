IKEA Duiven per direct gesloten, webshop blijft open

Wanneer de winkels weer open gaan, is niet duidelijk. Op de website van IKEA is te lezen dat alle vestigingen tot nader order worden gesloten. Nederland telt in totaal dertien winkels.



IKEA doet dat om de gezondheid van het personeel en klanten te kunnen waarborgen. Het bedrijf schrijft alle ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland nauw in de gaten te houden.



Online bestellen blijft vooralsnog wel mogelijk. Wel zijn er voorzorgsmaatregelen genomen. Zo brengen bezorgers van IKEA producten niet meer naar binnen, maar tot aan de voordeur.