Ikea-ontbijtgroepje meldt zich hongerig in Duiven, klokslag 10 uur schuiven eerste gasten aan in Huissen

Hans Olderaan (86) staat in zijn eentje voor de gesloten deur van Ikea in Duiven. De Arnhemmer had op deze vroege woensdagochtend in het restaurant van het woonwarenhuis willen ontbijten, maar dat is nog niet mogelijk.



,,Voor de coronaperiode kwam ik hier een paar ochtenden per week”, vertelt hij. ,,Maar sinds corona zit ik als het ware in de gevangenis thuis.”

‘Het is gezellig hier’

Olderaan had erop gerekend dat het restaurant om 9.00 uur zijn deuren zou openen, zoals altijd het geval was. De winkel gaat om 10.00 uur open. ,,Het is gezellig hier, ik ken veel mensen die hier dagelijks komen.”



Even later meldt zich ook Nico Stormink (78) uit Ede bij de gesloten deur. Zijn vrouw zit nog in de auto. Hij groet Olderaan als een oude bekende. ,,Wij rijden hier wel vier tot vijf keer per week heen om te ontbijten”, vertelt hij.



,,Dat kost brandstof, maar dat is dan maar zo.” Dat de deur gesloten blijft, valt hem tegen. ,,Volgende keer hopelijk beter.”

Quote Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het goed gaat. Daarom zetten wij de tafels op voldoende afstand van elkaar Joep van Boheemen, eigenaar restaurant De Betuwe in Huissen

‘We zijn gelukkig weer los’

Terwijl op deze woensdagochtend de eerste gasten om klokslag 10.00 uur binnenkomen, zet eigenaar Joep van Boheemen van restaurant De Betuwe in Huissen een aantal tafels op anderhalve meter van elkaar.



Zijn personeelsleden plaatsen waar nodig spatschermen. ,,Wij zetten nog even snel de puntjes op de ï, maar we zijn gelukkig weer los”, aldus de horeca-ondernemer.



‘Dit is wat wij willen’

Hij is blij dat hij de deuren weer kan openen. ,,Dit voelt fijn. Voor ons, voor onze gasten. En omdat wij tot tien uur ’s avonds door mogen gaan, voelt dit bijna weer als normaal. Natuurlijk moeten wij ons houden aan de maatregelen, maar dit is wat wij willen. De mensen een gezellige tijd bezorgen.”



Van Boheemen hoopt dat dit de laatste lockdown is geweest. ,,Maar zeker weten doe je het nooit. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het goed gaat. Daarom zetten wij de tafels op voldoende afstand van elkaar. En waar dat niet kan, plaatsen we weer schermen zodat iedereen veilig kan genieten van een bezoek aan ons restaurant.”

‘Blij dat dit weer kan’

Met twee vriendinnen behoort Corry Huisman uit Huissen tot de eerste gasten. ,,Het is geweldig dat we weer mogen. Wij drinken geregeld met elkaar een kopje koffie in De Betuwe. Het is hier altijd zo gezellig.



We zijn blij dat dit weer mogelijk is. Daarom waren we hier vanochtend al om 10.00 uur. En het gebak smaakt weer als vanouds lekker.”