In de strijd tegen zomerse hittestress gaat Duiven de komende drie jaar zijn pleinen vergroenen

Met ‘pleinen’ worden niet alleen de terreinen bedoeld als het Remigiusplein in het dorpshart, het Liemersplein bij het gemeentehuis, het Eilandplein in Duiven-Zuid of het Schuttersplein in Groessen. ,,Denk ook aan parkeerterreinen, zoals bij de Coöp in Duiven", zegt wethouder Gemma Tiedink (Lokaal Belang). Bij de inrichting van deze locaties is over het algemeen geen rekening gehouden met de klimaatverandering en de bijbehorende hittestress in de zomer. ,,Daar gaan we nu wat aan doen", zegt Tiedink.