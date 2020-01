In dit sterrenrestaurant in Duiven maak je (zaken)vrienden

Alsof er een alarmbel gaat als er gasten het terrein opkomen. Ik open de voordeur van de mooie villa en in de vestibule worden we meteen vriendelijk begroet door de ons opwachtende gastvrouw.



Sinds 2013 prijkt op de gevel van de villa een rood bordje van bandenfabrikant Michelin. Voor 2020 is de ster ook behouden, maar het bordje van 2019 moet nog verruild worden voor de actuele.



De eetzaal is een heel mooie. Modern ingericht, maar het interieur met eikenhouten vloer, grijs en goud op de muren en de spierwitte lakens op tafel, maakt van de monumentale villa een prachtig geheel.



De kunst aan de muur varieert van veel verf en kleur tot een soort legopoppetje dat het restaurant in lijkt te willen stappen. En de blikvanger? Dat is de prachtbar in hoogglans zwart gelakt.