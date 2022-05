In Duiven is de coalitie rond: Lokaal Alternatief, DOED en CDA gaan het doen

Overzicht verkiezingen Lokale partijen rukken ook in de Liemers verder op, CDA krijgt grootste klappen

ZEVENAAR / DIDAM / DUIVEN - Lokale partijen hebben in de Liemers een grote slag geslagen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. In Montferland stond Helder uit het niets op en dat geldt ook voor DOED in Duiven. In Doesburg liet Stadspartij Doesburg de concurrentie nog verder achter zich.

17 maart