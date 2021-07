Ingrijpend plan om winkelcentrum in Duiven te redden: Jumbo verhuist, Albert Heijn op de schop

Hefas Brandbevei­li­ging uit Duiven overgeno­men door Duitse veilig­heids­groot­macht

25 juni DUIVEN - Het Duivense brandbeveiligingsbedrijf Hefas is overgenomen door CWS Fire Safety. ,,Terwijl we eigenlijk niet eens te koop stonden”, vertelt algemeen directeur Gerben Sikkes trots. ,,Maar we vielen in positieve zin op, waardoor we toch met een koper aan tafel kwamen te zitten.”