Internettrollen misbruiken chat tijdens politieke avond in Duiven

Vuurwerk­over­last in Liemers ogenschijn­lijk niet minder dan in andere jaren

30 december ZEVENAAR - De overlast van vuurwerk in de Liemers lijkt ondanks het landelijke vuurwerkverbod niet veel minder te zijn dan in andere jaren. Sterker nog: in Duiven, Westervoort en Doesburg zijn er deze maand zelfs méér meldingen van overlast binnengekomen dan in december 2019.