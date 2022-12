Inwoners Duiven winnen 1 miljoen euro bij de Postcodeloterij

met video Dickens kerstmarkt brengt het Horster­park in Duiven weer in Victoriaan­se sferen: boeren, boefjes en buitenlui

DUIVEN - Het Horsterpark in Duiven is tijdens ‘Dickens in de Liemers’ drie dagen lang het sfeervolle toneel voor een van de grootste kerstevenementen in de regio. Het voelt als een reis terug in de tijd.

10 december