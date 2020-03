Irene zit in thuisisolatie met Brent (1): ‘Het voelde alsof er constant een zak cement op mijn borst lag’

Jongeren en welzijn­clubs bundelen krachten in Duiven en Wester­voort

11:35 DUIVEN/WESTERVOORT - Hulpvraag en - aanbod in tijden van corona worden in Duiven en Westervoort gebundeld aangeboden via de website wehelpen.nl en via een App. De bundeling is volgens initiatiefnemers Hope XXL, Mikado en Caleidoz nodig om versnippering tegen te gaan.