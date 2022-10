Is het maisfeest in Groessen een domper of toch een succes?

Groessen - Het Maïsfeest in Groessen kende zaterdagavond een tegenvallende opkomst. Slechts 600 bezoekers kwamen naar het feest dat ooit een begrip was in Groessen.

Toch was Bert van Kempen van de organiserende showband KDO tevreden. ,,Het was heel erg leuk, in alle opzichten. Gelukkig waren er geen incidenten en de band Mmoozz bracht de sfeer er goed in.”

Twee, drie jaar geleden, voor corona, trok het Maïsfeest nog meer dan duizend bezoekers, herinnert Van Kempen zich.

Naar achteren gezakt in de hersenpannen

Hij heeft wel ideeën waarom het nu minder was. ,,Jongeren hebben door corona twee jaar niks kunnen doen, misschien is het feest wel heel ver naar achteren gezakt in de hersenpannen.”

Ook waren er andere evenementen die wellicht concurrerend waren. ,,Ons feest was tegelijk met het Amsterdam Dance Event. Ik heb van een hele groep gehoord dat ze daar naartoe gingen. En in Lobith was een feest van Qmusic.”

De lage opkomst was niet echt een verrassing. De voorverkoop van de toegangstickets liep niet storm. KDO hing afgelopen week zelfs nog extra posters op bij middelbare scholen in Duiven en Zevenaar om potentiële jonge bezoekers enthousiast te maken voor het Maisfeest.

Het Maïsfeest was de afsluiting van de traditionele feestweek in Groessen, die elk jaar wordt gehouden.