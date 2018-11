Jongen (15) na nachtje in cel weer vrij na brute mishandeling in Duiven

Beelden

De 15-jarige jongen is gearresteerd omdat hij zijn doelwit meerdere klappen en twee knietjes in het gezicht had gegeven. De beelden van het grove geweld staan op videowebsite Dumpert en zijn al ruim 200.000 keer bekeken. De politie heeft de video gedownload, de beelden zijn bewijs in deze zaak. Of degene die het heeft gefilmd ook verdachte is, kan de politie nu niet zeggen. Of er verder verdachten in beeld zijn, anders dan de 15-jarige jongen die al is aangehouden, wordt evenmin gemeld.