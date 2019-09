Jos had altijd een mitella bij zich: 'Met mijn hand in het verband kon ik niet schrijven’

Scooter­rijd­ster gewond bij aanrijding door auto in Duiven

11 september DUIVEN - Een vrouw op een scooter is vanmiddag in botsing gekomen met een auto op de Voorbijstraat in Duiven. Daarbij is de scooterbestuurster gewond geraakt. Zij is met beenletsel naar het ziekenhuis overgebracht door een ziekenwagen.