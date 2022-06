Jubelstemming bij het Candea College: behalve die ene leerling die een examen verslapen had, zijn alle vmbo’ers al geslaagd

's Middags zijn ze op school om elkaar om hun nek te vliegen, alcoholvrije champagne te drinken, een ‘geslaagd’-vlag in ontvangst te nemen en hun cijferlijst op te halen.

Kleine correctie: één leerling heeft zijn economie-examen verslapen en moet daarom een her doen. Maar hij staat er zo goed voor dat niemand eraan twijfelt dat ook hij het gaat halen.

De andere 107 zijn hier vanmiddag allemaal, in uitgelaten stemming. Hun mentoren staan hen al even vrolijk op te wachten, onder wie Peter Veraart, docent Zorg en Welzijn en koken. ,,Wat prachtig, deze goede resultaten, sommigen konden niet slapen van de spanning’’, zegt hij.

Geslaagd is geslaagd, dus die ene 5 laten ze staan

Lizzy Weijde en Derin Abdurahman (beiden 16) hebben het nog beter gedaan dan gedacht, vertellen ze. Lizzy heeft zelfs een 9 op haar lijst staan, terwijl Derin met een 8 als hoogste cijfer ook niet hoeft te klagen. ,,Over de 5 die we allebei hebben, praten we dan maar niet’’, zeggen ze lachend.

Aan herkansen van dit ene vak denken ze niet. ,,Ben je gek, geslaagd is geslaagd", zegt Lizzy.

Het Candea heeft van deze examendagen heel wat gemaakt. Vorige week hebben de leerlingen bij zalencentrum Berendsen in Loo hun ‘prom’ gehad (het gala) en de hele club is ook nog eens gaan eten bij Berendsen. De laatste officiële plechtigheid is de diploma-uitreiking op 14 juli.

Nu eerste lekkere lange maanden vrij

Door het diploma is de vakantie heerlijk begonnen. Derin en Lizzy gebruiken die vrije dagen de komende tijd in elk geval om bij de Action in Duiven te gaan werken. Na de zomer beginnen ze beiden aan een opleiding bij roc Rijn IJssel in Arnhem. Derin wil mondhygiëniste worden, Lizzy wil aan de slag in de verslavingszorg. Maar dat is nog ver weg. Eerst zijn ze nog lekkere lange maanden vrij. Net als al die andere geslaagde vmbo’ers.