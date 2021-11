Junk schaamt zich voor overval op 17-jarig winkelmeisje in bakkerij Duiven: ‘Ik ben een eersteklas klootzak’

Hij verwondde het meisje met een mes en ging er met nog geen 300 euro kasgeld vandoor. Nu heeft hij enorme spijt. ,,Ik ben een eersteklas klootzak en verdien straf”, zei hij in de rechtbank, waar hij terecht stond voor de overval.



Met het meisje gaat het nog altijd niet goed. Lichamelijk wel, de wond genas goed, maar psychisch is ze er nog altijd niet bovenop. ,,Ze was een hartstikke vrolijke meid, voor die tijd. Nu slaapt ze nog altijd slecht. Ze is bang in het donker, kan zich niet concentreren”, las haar moeder voor in de rechtbank. ,,Ze heeft achterstand opgelopen op school. Is haar bijbaantje kwijt, want ze durft niet meer. Is ook doodsbang als er mensen achter haar lopen.”