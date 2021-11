Kaart met verwachte drukte nieuw wapen tegen fileleed op A12: ‘Een weerkaart, maar dan voor de weg’

update Bewoner aangehou­den na vondst wietkweke­rij in huis in Duiven, ook plantage ontmanteld in bedrijfs­pand

DUIVEN - Twee personen zijn gisteren aangehouden na de vondst van hennepkwekerijen in Duiven en Zevenaar. In een woning aan de James Grievestraat in Duiven vond de politie een plantage met 425 wietplanten, in een bedrijfsgebouw in Zevenaar werden nog eens ruim 300 planten gevonden.

11 november