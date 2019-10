Kamervragen over toezicht Oost NL op ‘foute’ Chinese bedrijven: ‘Een enorme uitglijder’

Zelf zegt Oost NL dat het verantwoordelijk is voor de ‘landing’ van een bedrijf in de regio, niet voor controles. Daar zijn de Inspectie SZW en Belastingdienst voor, is de uitleg. Kamerlid Kerstens van de PvdA is het daar niet mee eens. ,,Het simpelweg verwijzen naar de Inspectie SZW is veel te makkelijk.’’



Ook SP’er Van Dijk vindt dat Oost NL meer verantwoordelijkheid moet nemen. ,,Oost NL is geen inspectie, maar het is wel een enorme uitglijder dat men deze bedrijven heeft binnengehaald. Ik neem aan dat Oost NL de misstap erkent en uitgebreid evalueert. In de toekomst mag dit niet meer gebeuren.’’



De provinciale fracties van 50PLUS en de PvdA vragen het bestuur van Gelderland om opheldering. Zo wil de PvdA weten of Gedeputeerde Staten bereid is Oost NL zo te instrueren dat arbeidsomstandigheden een eerlijke rol gaan spelen bij het aantrekken van bedrijven.