Kantine sporthal Triominos in Duiven eindelijk weer open: Groessenaar Johnny Bisselink gaat de zaak runnen

Politie neemt geen 950 maar 1500 kilo aan vuurwerk in beslag tijdens grootscha­li­ge controle op A12

Bij de grootschalige vuurwerkcontrole op de A12 tussen Zevenaar en Duiven is flink meer vuurwerk in beslaggenomen dan de politie aanvankelijk meldde. In plaats van 950 kilo waarover de politie gister sprak, is er bij de actie liefst 1500 kilo aan vuurwerk afgenomen.

30 december